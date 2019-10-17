В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

Короткая ссылка
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
  • © Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займёмся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием», — сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Facebook.

В январе депутат Рады Андрей Билецкий заявил о возможности «вернуть» Украине Кавказ и Кубань силовым путём.

В октябре 2018 года бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал соотечественников «вернуть Кубань и Москву».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить