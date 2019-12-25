Песков ответил на вопрос о позициях Путина и Медведева по Белоруссии

В Кремле не согласны с тем, что в заявлениях российского лидера Владимира Путина и премьера России Дмитрия Медведева относительно отношений с Белоруссией есть разница. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как уточняет РИА Новости, журналисты обратили внимание на то, что белорусский президент Александр Лукашенко ранее отметил разность заявлений Путина и Медведева.

«Нет, здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем, мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что существует разность подходов и мнений с правительством по вопросу российско-белорусских отношений.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия каждый год «завинчивает гайки» в отношении Белоруссии.

При этом он отмечал колоссальный прогресс в развитии двустороннего сотрудничества, в том числе в вопросе Союзного государства.

Как подчёркивал Путин, решения о создании Союзного государства были правильными.