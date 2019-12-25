Песков ответил на вопрос о позициях Путина и Медведева по Белоруссии
- РИА Новости
Как уточняет РИА Новости, журналисты обратили внимание на то, что белорусский президент Александр Лукашенко ранее отметил разность заявлений Путина и Медведева.
«Нет, здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем, мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства», — сказал представитель Кремля.
Таким образом Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что существует разность подходов и мнений с правительством по вопросу российско-белорусских отношений.
Ранее Лукашенко заявил, что Россия каждый год «завинчивает гайки» в отношении Белоруссии.
При этом он отмечал колоссальный прогресс в развитии двустороннего сотрудничества, в том числе в вопросе Союзного государства.
Как подчёркивал Путин, решения о создании Союзного государства были правильными.