В Госдуме оценили слова Науседы о попытках России «переписать историю»

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который заявил, что Россия пытается «переписать историю».

«Учитывая, что многие архивные документы того периода времени — с 1933 по 1939 год — имели особо секретный уровень, естественно, мало кто из историков видел эти архивные документы. Когда прошёл необходимый срок и Владимир Путин начал их (содержание документов. — RT) озвучивать, получилось, что в невыгодном свете выглядят страны, которые активно проводят русофобскую политику», — заявил Водолацкий.

Парламентарий подчеркнул, что никакие политические высказывания не смогут исказить документально закреплённую историческую правду.

«Та истерия, которая сегодня поднимается... берёт за живое любого нормального человека, проживающего в нашей стране, в странах СНГ... Всё, что сегодня будут выносить на поверхность руководители стран Прибалтики, некоторых стран Европы, не может ни в коей мере исказить ту историческую правду, которая существует в документах», — добавил он.

Ранее Науседа заявил, что Россия в последнее время «усердно пытается переписать историю».