Власти Грузии заявили о «позитивной динамике туризма»

Министр экономики Грузии Натия Турнава в ходе выступления в парламенте заявила, что грузинские власти продолжают развивать сферу туризма, несмотря на отмену прямого авиасообщения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, в 2020 году в Грузии добавится 12 авианаправлений, 70% из которых — это города Европы. Она сообщила, что в течение последних двух лет «число прямых полётов выросло на 52».

«Это наше достижение, которое является критически важным по многим соображениям: это основание для диверсификации и развития туризма, при помощи которого, несмотря на полученный удар после июньских событий, мы вновь заговорили о позитивной динамике туризма», — сказала Турнава.

В октябре премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России.

8 июля вступил в силу указ президента России Владимира Путина о временном запрете авиасообщения с Грузией в связи с антироссийскими протестами в Тбилиси.