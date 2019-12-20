Экс-премьер Эстонии осудил давление властей на Sputnik

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Бывший эстонский премьер-министр, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар осудил давление властей на Sputnik Эстония и угрозы в адрес журналистов агентства, напомнив, что СМИ должны при любых обстоятельствах оставаться свободными.
Экс-премьер Эстонии осудил давление властей на Sputnik
  • РИА Новости

«Я не считаю это правильным, что в Эстонии хотят закрыть канал Sputnik. СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся... Мы не можем молчать о таких вещах», — написал он на своей странице в Facebook.

Экс-премьер Эстонии напомнил, что его партия всегда боролась за свободу любых СМИ.

18 декабря сообщалось о поступлении сотрудникам Sputnik Эстония писем с угрозами уголовного преследования в случае продолжения трудовых отношений с МИА «Россия сегодня» после 1 января 2020 года.

В Эстонии объяснили ситуацию санкциями Евросоюза против главы МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

Российский лидер Владимир Путин назвал сложившуюся ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии «удивительным цинизмом» властей прибалтийской страны.

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