В Киеве назвали желающих присоединиться к нормандскому формату
По его словам, желание принять участие в нормандском саммите на официальном уровне высказывают не только США и Великобритания, но и ряд других стран, а также представители Еврокомиссии.
«У нас есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады. У нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши. Неоднократно проявляла интерес Европейская комиссия», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Госдепартаменте США рассказали об обсуждении возможности расширения нормандского формата.
В МИД России негативно оценили идею расширения нормандского формата.