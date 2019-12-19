В Киеве назвали желающих присоединиться к нормандскому формату

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Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о странах и организациях, которые заинтересованы в участии в переговорах в нормандском формате.

По его словам, желание принять участие в нормандском саммите на официальном уровне высказывают не только США и Великобритания, но и ряд других стран, а также представители Еврокомиссии.

«У нас есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады. У нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши. Неоднократно проявляла интерес Европейская комиссия», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Госдепартаменте США рассказали об обсуждении возможности расширения нормандского формата.

В МИД России негативно оценили идею расширения нормандского формата.

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