В Киеве назвали желающих присоединиться к нормандскому формату

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о странах и организациях, которые заинтересованы в участии в переговорах в нормандском формате.

По его словам, желание принять участие в нормандском саммите на официальном уровне высказывают не только США и Великобритания, но и ряд других стран, а также представители Еврокомиссии.

«У нас есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады. У нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши. Неоднократно проявляла интерес Европейская комиссия», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Госдепартаменте США рассказали об обсуждении возможности расширения нормандского формата.

В МИД России негативно оценили идею расширения нормандского формата.