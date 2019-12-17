Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.

Дипломат на странице в Facebook привела новостное сообщение с подробностями столкновений протестующих с полицией, а также призвала к ответу мировое правозащитное движение и сотрудников МИД европейских стран.

«Как там с реакцией у мирового правозащитного движения? Что говорят? Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти «соблюдать пропорциональность» при разгоне протестующих?» — написала она.

Ранее стало известно, что во время столкновений возле здания Верховной рады Украины пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов, задержаны 26 нарушителей правопорядка.

Беспорядки начались после того, как участники акции протеста в Киеве попытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку.