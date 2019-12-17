Эксперт назвал позитивным шагом завершение создания ГТС на Украине

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT признание секретариатом энергосообщества Евросоюза создания независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.

«Завершение процесса создания независимого оператора ГТС — это, безусловно, позитивный шаг. Фактически никаких формальных препятствий для того, чтобы «Газпрому» подписать соглашение с новым оператором, нет. Фактически Украина переходит на европейские нормы регулирования», — пояснил Юшков.

По словам Юшкова, если будет решение о подписании нового соглашения, то необходимо будет оформить его по европейским нормам.

Он также напомнил, что российская позиция исходит из необходимости заключения пакетного соглашения, а также из отказа от взаимных претензий.

Ранее в ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине.

Новая независимая газотранспортная система начнёт действовать с 1 января 2020 года.