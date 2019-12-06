«Газпром» сообщил о переговорах с «Оператором ГТС Украины»

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В «Газпроме» рассказали об итогах переговоров с «Оператором ГТС Украины», которые состоялись в Вене.
«Газпром» сообщил о переговорах с «Оператором ГТС Украины»
  • РИА Новости

«Сегодня в Вене на экспертном уровне были продолжены двусторонние переговоры ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» об условиях транзита российского газа в Европу с 2020 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Газпрома».

Отмечается, что стороны обсудили итоги взаимодействия за прошедшую неделю и договорились о дальнейшей совместной работе. 

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, что в Вене проходят российско-украинские переговоры по газу на уровне компаний. 

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