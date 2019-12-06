Россия и Украина проводят переговоры по газу в Вене
- РИА Новости
По его словам, в переговорах принимают участие «Газпром», «Нафтогаз» и оператор газотранспортной системы Украины.
«Сейчас они обсуждают на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке», — цитирует Новака Интерфакс.
29 ноября украинская сторона сообщила, что Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.
Как отмечал позднее российский лидер Владимир Путин, в переговорах по транзиту с обеих сторон звучат труднореализуемые запросные позиции.