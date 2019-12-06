Россия и Украина проводят переговоры по газу в Вене

Короткая ссылка
Российско-украинские газовые переговоры проходят в Вене на уровне компаний. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Россия и Украина проводят переговоры по газу в Вене
  • РИА Новости

По его словам, в переговорах принимают участие «Газпром», «Нафтогаз» и оператор газотранспортной системы Украины.

«Сейчас они обсуждают на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке», — цитирует Новака Интерфакс.

29 ноября украинская сторона сообщила, что Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа. 

Как отмечал позднее российский лидер Владимир Путин, в переговорах по транзиту с обеих сторон звучат труднореализуемые запросные позиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить