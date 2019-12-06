Россия и Украина проводят переговоры по газу в Вене

Российско-украинские газовые переговоры проходят в Вене на уровне компаний. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, в переговорах принимают участие «Газпром», «Нафтогаз» и оператор газотранспортной системы Украины.

«Сейчас они обсуждают на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке», — цитирует Новака Интерфакс.

29 ноября украинская сторона сообщила, что Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.

Как отмечал позднее российский лидер Владимир Путин, в переговорах по транзиту с обеих сторон звучат труднореализуемые запросные позиции.