«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Нафтогаз» и «Газпром» провели очередной раунд газовых переговоров. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.

По его словам, «Нафтогаз» заявил о готовности рассмотреть возможность получения газа от «Газпрома» в счёт погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.

Кроме того, отметил он, была выражена готовность отозвать новые исковые требования, если будет заключён долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если украинской стороне «будет компенсировано невыполнение «Газпромом» своих обязательств по текущим контрактам».

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал, что в Вене проходят российско-украинские переговоры по газу на уровне компаний.