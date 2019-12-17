В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.

«Секретариат подтвердил, что новая газотранспортная система Украины отделена (от «Нафтогаза». — RT) в соответствии с европейским законом», — указано в пресс-релизе энергосообщества.

Отмечается, что это заключение является последствием закона об отделении, принятого Верховной радой.

Новая независимая газотранспортная система начнёт действовать с 1 января 2020 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для реализации процесса отделения газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза».