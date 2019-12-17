Эксперт прокомментировал решение России расширить список запрещённых к ввозу с Украины товаров

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Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение России расширить список запрещённых к ввозу с Украины товаров.
Эксперт прокомментировал решение России расширить список запрещённых к ввозу с Украины товаров
  • Reuters

«В основном те санкции, которые вводились со стороны России, были направлены против простых товаров. В то же время, несмотря на факт ограничений, Россия всегда показывала, что готова пойти на примирение с Украиной», — заявил он.

По его словам, главные убытки понесла именно Украина.

Список запрещённого к ввозу с Украины пополнили, в частности, крахмал, глюкоза и фруктоза, радиаторы и котлы центрального отопления.

В апреле Украина расширила перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны. 

Позднее в правительстве России заявили о решении ввести ответные меры

Летом кабмин утвердил перечень товаров, запрещённых к ввозу в Россию с Украины.

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