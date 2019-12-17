Эксперт прокомментировал решение России расширить список запрещённых к ввозу с Украины товаров
- Reuters
«В основном те санкции, которые вводились со стороны России, были направлены против простых товаров. В то же время, несмотря на факт ограничений, Россия всегда показывала, что готова пойти на примирение с Украиной», — заявил он.
По его словам, главные убытки понесла именно Украина.
Список запрещённого к ввозу с Украины пополнили, в частности, крахмал, глюкоза и фруктоза, радиаторы и котлы центрального отопления.
В апреле Украина расширила перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.
Позднее в правительстве России заявили о решении ввести ответные меры.
Летом кабмин утвердил перечень товаров, запрещённых к ввозу в Россию с Украины.