В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.

«После встречи «нормандской четвёрки» мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг. Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева... Более того, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат Минским соглашениям», — приводит Донецкое агентство новостей слова Пушилина.

По его мнению, взаимодействие с Россией в различных сферах полностью укладывается в концепцию мирного урегулированию конфликта.

«Один из ключевых пунктов позиции республики: интеграция с Россией уже запущена, и мы не остановим её ни при каких условиях», — добавил Пушилин.

По словам главы ЛНР, республика будет осуществлять интеграцию с Россией «без оглядки» на действующую власть Украины.

«Мы считаем, что интеграция с Россией абсолютно не противоречит минским договорённостям, и мы будем её осуществлять без оглядки на то, согласен ли с этим Зеленский и его западные партнёры или нет», — цитирует его Луганский информационный центр.

В середине сентября Пушилин заявил, что перед ДНР стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.