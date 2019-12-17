Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже
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«По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов», — приводит УНИАН его слова.
5 декабря Бех заявил, что полиция рассматривает две причины пожара в колледже: аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.
Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.
В результате происшествия, согласно последним данным, погибли 16 человек.