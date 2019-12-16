На Украине анонсировали бессрочную акцию протеста против рынка земли

Украинская парламентская фракция «Батькивщина» анонсировала бессрочную акцию протеста против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли.

Об этом заявила глава политсилы Юлия Тимошенко, чьё выступление транслировал официальный телеканал Верховной рады.

«Я сообщаю всем, что завтра с утра начинается акция протеста, мирная... эта акция будет продолжаться до тех пор, пока наша Верховная рада не поймёт, что служит народу, либо она такая нам не нужна», — сказала она во время заседания согласительного совета парламентских фракций.

Она отметила, что аграрии требуют снять с рассмотрения законопроекты, предусматривающие распродажу рынка земли, а также призывают принять законопроект о всеукраинском референдуме.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что продажа украинской земли является «планом дьявола».

13 ноября 240 депутатов Рады поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.