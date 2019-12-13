В Раде назвали продажу украинской земли «планом дьявола»

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что продажа украинской земли является «планом дьявола».
В Раде назвали продажу украинской земли «планом дьявола»
  • © Пресс-служба Президента Украины

Об этом сообщает «112 Украина».

Соответствующее заявление он сделал во время заседания аграрного комитета.

«Уважаемые друзья, несколько слов о земле от второй партии нашего парламента, от второй фракции. В разграбленной Украине, где люди дошли до нищеты, продажа земли — это план дьявола», — сказал он.

Ранее Рабинович заявлял, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине является «одной из самых гигантских афер, которые существовали за последнее столетие».

13 ноября 240 депутатов Рады поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.

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