Киев готов закрепить формулу Штайнмайера в законе о статусе Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о готовности Киева закрепить формулу Штайнмайера в законе о статусе Донбасса.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, при каких обстоятельствах Украина согласится на внедрение формулы Штайнмайера в украинское законодательство, он сказал, что Киев может закрепить её в новом законе о статусе Донбасса.

«Мы готовы сделать этот шаг, введя её в украинское законодательство, скорее всего, она будет интегрирована в закон об особом статусе (Донбасса. — RT)», — сказал он.

Ранее глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.

В октябре украинский лидер Владимир Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера.