Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.

Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

«Устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление (о прекращении огня. — RT) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», — сказал он.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе.

Профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данное заявление ДНР.