Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

«Устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление (о прекращении огня. — RT) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», — сказал он.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе.

Профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данное заявление ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить