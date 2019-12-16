Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе
- РИА Новости
Об этом он сообщил в интервью УНИАН.
«Устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление (о прекращении огня. — RT) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», — сказал он.
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе.
Профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данное заявление ДНР.