Эксперт оценил готовность ДНР предложить новые участки для разведения сил в Донбассе
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- РИА Новости
«Попытки Луганска и Донецка подтолкнуть Киев к новым действиям по разведению сил сразу после саммита «нормандский четвёрки» — шаг разумный», — заявил он.
По его словам, нет смысла откладывать эти действия в долгий ящик.
Как прогнозирует эксперт, поведение Украины в ближайшие месяцы по разведению сил покажут истинный настрой на выполнение мирного плана по ситуации с Донбассом.
Ранее в ДНР заявили, что готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе.
Россия, Украина, Германия и Франция на саммите «нормандской четвёрки» в Париже договорились провести разведение сил в трёх новых пунктах Донбасса к концу марта 2020 года.