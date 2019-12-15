Эксперт оценил готовность ДНР предложить новые участки для разведения сил в Донбассе

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Профессор РУДН, политолог Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил готовность самопровозглашённой Донецкой народной республики предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.
Эксперт оценил готовность ДНР предложить новые участки для разведения сил в Донбассе
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

«Попытки Луганска и Донецка подтолкнуть Киев к новым действиям по разведению сил сразу после саммита «нормандский четвёрки» — шаг разумный», — заявил он.

По его словам, нет смысла откладывать эти действия в долгий ящик.

Как прогнозирует эксперт, поведение Украины в ближайшие месяцы по разведению сил покажут истинный настрой на выполнение мирного плана по ситуации с Донбассом.

Ранее в ДНР заявили, что готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе.

Россия, Украина, Германия и Франция на саммите «нормандской четвёрки» в Париже договорились провести разведение сил в трёх новых пунктах Донбасса к концу марта 2020 года.

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