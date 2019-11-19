В Германии оценили перспективы урегулирования кризиса на Украине

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Настал удобный момент для решающих шагов в урегулировании украинского кризиса. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
В Германии оценили перспективы урегулирования кризиса на Украине
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По его словам, «за долгое время появилась наилучшая возможность сделать решающие шаги в разрешении кризиса».

«Поэтому вместе с президентом Зеленским и его правительством мы будем выяснять, какие препятствия должны быть устранены на этом пути, и на какой прогресс можем рассчитывать», — сказал министр перед вылетом на Украину.

Как отметил Маас, вокруг урегулирования ситуации в Донбассе «снова началось движение», в том числе благодаря усилиям украинского лидера Владимира Зеленского.

«Разведение сторон в Петровском, Золотом и Станице Луганской принесло облегчение тысячам людей, но поскольку перемирие ежедневно нарушается сотни раз, ситуация на линии соприкосновения для населения невыносимой», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Хайко Маас посетит Украину 18—19 ноября. Ожидается, что министр приедет на линию соприкосновения в Донбассе.

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