Глава МИД Германии посетит Украину

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Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Украину 18—19 ноября.
Глава МИД Германии посетит Украину
  • Reuters

«18—19 ноября на Украину с визитом приедет глава МИД ФРГ Хайко Маас. Эта поездка в Киев станет уже второй за последние пять месяцев. Мы ценим поддержку наших немецких партнёров», — написал он в Twitter.

В сентябре сообщалось, что Маас провёл телефонные переговоры по Донбассу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

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