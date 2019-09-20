Главы МИД Украины и Германии провели переговоры по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и его коллега из Германии Хайко Маас обсудили нормандский формат.

«Уже вторая телефонная беседа министров иностранных дел Вадима Пристайко и Хайко Мааса за последние два дня. С помощью наших немецких друзей глава МИД Украины всеми силами пытается сдвинуть с мёртвой точки нормандский процесс», — написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл второй за сутки телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Донбассе.

Лавров и Маас обсудили ситуацию со срывом со стороны представителей Киева согласования предложений, ранее одобренных на встрече советников лидеров стран нормандского формата. Инцидент произошёл в ходе заседания контактной группы в Минске 18 сентября.