Лавров с Маасом провели вторые за сутки переговоры по Донбассу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл второй за сутки телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Донбассе.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Министры продолжили обсуждение путей реализации решений саммитов в Париже и Берлине в 2015—2016 годах в нормандском формате относительно закрепления формулы Штайнмайера, а также разведения сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом» , — заявили в министерстве.

Лавров и Маас также обсудили ситуацию со срывом со стороны представителей Киева согласования предложений, ранее одобренных на встрече советников лидеров стран нормандского формата. Инцидент произошёл в ходе заседания контактной группы в Минске 18 сентября.

18 сентября Лавров обсудил с главой МИД Германии перспективы Минских соглашений.