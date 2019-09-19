Лавров с Маасом провели вторые за сутки переговоры по Донбассу
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении МИД России.
«Министры продолжили обсуждение путей реализации решений саммитов в Париже и Берлине в 2015—2016 годах в нормандском формате относительно закрепления формулы Штайнмайера, а также разведения сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом» , — заявили в министерстве.
Лавров и Маас также обсудили ситуацию со срывом со стороны представителей Киева согласования предложений, ранее одобренных на встрече советников лидеров стран нормандского формата. Инцидент произошёл в ходе заседания контактной группы в Минске 18 сентября.
18 сентября Лавров обсудил с главой МИД Германии перспективы Минских соглашений.