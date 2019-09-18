Лавров обсудил с главой МИД Германии перспективы минских соглашений

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом перспективы выполнения минских соглашений.

«Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского формата», не были поддержаны представителем Киева на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев на прошедшем в Минске заседании контактной группы сорвал выполнение договорённостей советников лидеров «нормандской четвёрки», отказавшись подписать формулу Штайнмайера.

При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.