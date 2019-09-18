Лавров обсудил с главой МИД Германии перспективы минских соглашений

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с немецким коллегой Хайко Маасом перспективы выполнения минских соглашений.
Лавров обсудил с главой МИД Германии перспективы минских соглашений
  • Reuters

«Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию на Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран «нормандского формата», не были поддержаны представителем Киева на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев на прошедшем в Минске заседании контактной группы сорвал выполнение договорённостей советников лидеров «нормандской четвёрки», отказавшись подписать формулу Штайнмайера.

При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на формулу Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить