В Киеве анонсировали визит Макрона на Украину
- Reuters
В ходе проведённого 15 ноября телефонного разговора лидеры двух стран обсудили подготовку «содержательного наполнения» встречи в нормандском формате, запланированной на 9 декабря, а также оценили текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе.
«Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики на Украину», — отметили в офисе Зеленского.
Ранее в Елисейском дворце сообщили, что нормандский саммит с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии состоится в Париже 9 декабря.
В Берлине и Киеве позднее подтвердили данную информацию.