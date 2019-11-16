В Киеве анонсировали визит Макрона на Украину

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Французский лидер Эммануэль Макрон приедет с официальном визитом в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
В Киеве анонсировали визит Макрона на Украину
  • Reuters

В ходе проведённого 15 ноября телефонного разговора лидеры двух стран обсудили подготовку «содержательного наполнения» встречи в нормандском формате, запланированной на 9 декабря, а также оценили текущую ситуацию с безопасностью в Донбассе.

«Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики на Украину», — отметили в офисе Зеленского.

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что нормандский саммит с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии состоится в Париже 9 декабря.

В Берлине и Киеве позднее подтвердили данную информацию.

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