Глава МИД ФРГ посетит линию соприкосновения в Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в рамках визита на Украину посетит Киев, Харьков и приедет на линию соприкосновения в Донбассе.

Об этом этом в ходе брифинга заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

По его словам, в Киеве Маас проведёт переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

«Поездка министра преследует цель на месте узнать о том, что было достигнуто за последние недели», — цитирует его ТАСС.

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник анонсировал визит Мааса на Украину 18—19 ноября.