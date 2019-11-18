Глава МИД ФРГ посетит линию соприкосновения в Донбассе

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в рамках визита на Украину посетит Киев, Харьков и приедет на линию соприкосновения в Донбассе.
Глава МИД ФРГ посетит линию соприкосновения в Донбассе
  • Reuters

Об этом этом в ходе брифинга заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

По его словам, в Киеве Маас проведёт переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

«Поездка министра преследует цель на месте узнать о том, что было достигнуто за последние недели», — цитирует его ТАСС.

Ранее украинский посол в ФРГ Андрей Мельник анонсировал визит Мааса на Украину 18—19 ноября.

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