На Украине завершили работы по ликвидации последствий пожара в колледже Одессы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины заявила, что спасатели официально завершили работы по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«14 декабря в 8:00 работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, завершены. Всего с начала разборки завала вывезено около 3124 куб. м строительных конструкций», — указывается в заявлении.

Ранее полиция вручила директору одесского колледжа подозрение в служебной халатности.

Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Согласно последним данным, в результате возгорания погибли 16 человек.