СБУ заявила о попытках уничтожить документы о сгоревшем в Одессе колледже
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«Отдельные руководители главного управления Госслужбы по ЧС пытались скрыть и уничтожить документацию о проведённой проверке противопожарного состояния и предоставлении разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения», — указывается в заявлении.
В СБУ отметили, что в настоящий момент сотрудники изымают материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц Госслужбы по ЧС.
Ранее полиция вручила директору одесского колледжа подозрение в служебной халатности.
Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.
Согласно последним данным, в результате возгорания погибли 16 человек.