СБУ заявила о попытках уничтожить документы о сгоревшем в Одессе колледже

Короткая ссылка
В Службе безопасности Украины заявили, что руководители управления Госслужбы по ЧС в Одесской области пытались уничтожить документацию о проверке противопожарного состояния колледжа, в котором при пожаре погибли 16 человек.
СБУ заявила о попытках уничтожить документы о сгоревшем в Одессе колледже
  • © dsns.gov.ua

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Отдельные руководители главного управления Госслужбы по ЧС пытались скрыть и уничтожить документацию о проведённой проверке противопожарного состояния и предоставлении разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения», — указывается в заявлении.

В СБУ отметили, что в настоящий момент сотрудники изымают материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц Госслужбы по ЧС.

Ранее полиция вручила директору одесского колледжа подозрение в служебной халатности.

Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Согласно последним данным, в результате возгорания погибли 16 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить