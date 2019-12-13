СБУ заявила о попытках уничтожить документы о сгоревшем в Одессе колледже

В Службе безопасности Украины заявили, что руководители управления Госслужбы по ЧС в Одесской области пытались уничтожить документацию о проверке противопожарного состояния колледжа, в котором при пожаре погибли 16 человек.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Отдельные руководители главного управления Госслужбы по ЧС пытались скрыть и уничтожить документацию о проведённой проверке противопожарного состояния и предоставлении разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения», — указывается в заявлении.

В СБУ отметили, что в настоящий момент сотрудники изымают материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц Госслужбы по ЧС.

Ранее полиция вручила директору одесского колледжа подозрение в служебной халатности.

Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Согласно последним данным, в результате возгорания погибли 16 человек.