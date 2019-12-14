В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.

По словам Белика, США делают всё для остановки проекта, однако первопричина этого — «не спасение Украины».

«Как обычно, Вашингтон руководствуется сугубо экономическими мотивами. США стремятся поставлять Европе свой сланцевый газ, а неуместная радость официального Киева в который раз стала отличной ширмой для истинных намерений американских «партнёров» Украины», — отметил он.

По словам депутата, в «Северном потоке — 2» «без преувеличения заинтересована вся Европа», поэтому с подобными высказываниями стоит быть осторожными.

«Вряд ли Европе нужна страна, которую не особо волнуют интересы «большой европейской семьи», — заключил депутат.

Ранее Кулеба заявил, что Киев надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций США.