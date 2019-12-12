Гончарук оценил решение конгресса США по «Северному потоку — 2»

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал голосование конгресса США по санкциям против газопровода «Северный поток — 2».
Гончарук оценил решение конгресса США по «Северному потоку — 2»
  • © president.gov.ua

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пост политика на его странице в Twitter.

«Хорошие новости из США. Конгресс поддержал санкции против «Северного потока — 2»! Они резко осложнят строительство российской трубы. Президент, правительство и парламент продолжат борьбу за энергетическую безопасность Украины», — написал он.

Ранее СМИ сообщали, что палата представителей США поддержала законопроект, который предписывает администрации американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против «Северного потока — 2».

Позднее президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».

В ноябре заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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