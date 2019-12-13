На Украине засекретили всю информацию по делу Порошенко

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Генеральная прокуратура Украины засекретила всю информацию по уголовному делу в отношении бывшего президента Петра Порошенко. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ ГПУ.
На Украине засекретили всю информацию по делу Порошенко
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Как отмечается, ведомство отказалось предоставлять какую-либо информацию, сославшись на ст. 222 УПК.

Оно заявило, что сведения по делу составляют тайну следствия и не могут быть разглашены.

Ранее сообщалось, что неприкосновенность с Порошенко будет снята в начале 2020 года.

В ноябре Госбюро расследований направило в Генпрокуратуру проект запроса для Верховной рады о предоставлении соглашения на привлечение политика к уголовной ответственности.

В документе речь идёт о подозрении экс-главы государства в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 УК.

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