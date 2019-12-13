На Украине засекретили всю информацию по делу Порошенко
- @poroshenko
Как отмечается, ведомство отказалось предоставлять какую-либо информацию, сославшись на ст. 222 УПК.
Оно заявило, что сведения по делу составляют тайну следствия и не могут быть разглашены.
Ранее сообщалось, что неприкосновенность с Порошенко будет снята в начале 2020 года.
В ноябре Госбюро расследований направило в Генпрокуратуру проект запроса для Верховной рады о предоставлении соглашения на привлечение политика к уголовной ответственности.
В документе речь идёт о подозрении экс-главы государства в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 УК.