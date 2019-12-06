Спикер Рады назвал сроки снятия неприкосновенности с Порошенко

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Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в интервью радио «Новое время» рассказал, что неприкосновенность с бывшего президента Украины Петра Порошенко, как и со всех остальных украинских депутатов, будет снята в начале 2020 года.
Спикер Рады назвал сроки снятия неприкосновенности с Порошенко
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«Как и со всеми другими депутатами: неприкосновенность будет снята в начале следующего года», — сказал он, отвечая на вопрос о неприкосновенности Порошенко.

Также он заявил, что не готов ответить на уточняющий вопрос, будет ли до конца 2019 года отдельное голосование в Верховной раде относительно Порошенко.

«Ходатайство на снятие депутатской неприкосновенности, задержание, аресты — сугубо прерогатива генпрокурора. По состоянию на сегодня таких обращений от него к нам не поступало», — сказал он.

Ранее Госбюро расследований Украины направило в украинскую Генпрокуратуру проект запроса для Верховной рады о предоставлении соглашения на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет депутатскую неприкосновенность в стране с 2020 года.

Экс-депутат Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал эту инициативу.

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