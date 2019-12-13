Зеленский внёс в Раду проект по упрощению получения гражданства

Украинский лидер Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины.

Отмечается, что проект закона «предусматривает освобождение определённых категорий лиц от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины».

Так, предлагается освобождать от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство лиц, которые проходят или проходили военную службу по контракту в ВСУ, помогали в обеспечении нацбезопасности и обороны, «при условии подачи ими декларации об отказе от иностранного гражданства».

Также предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство для лиц, которые «являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта» и которые «подверглись в своей стране преследованиям, при условии подачи ими декларации об отказе от иностранного гражданства».

В начале ноября глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил, что на Украине в настоящее время идёт «наработка концепций» по введению двойного гражданства.

В августе Зеленский подписал указ, которым расширил перечень лиц, имеющих право на гражданство Украины, включив в него в том числе граждан России, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».