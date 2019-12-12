Власти Татарстана оценили перспективы увеличения товарооборота с Белоруссией

Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил перспективы увеличения товарооборота с Белоруссией, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Об эффективности наших отношений говорят цифры: товарооборот уже превышает $1,2 млрд. Считаю, что мы можем нарастить данный показатель до $2 млрд», — заявил Минниханов, который прибыл в Минск с рабочим визитом и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в ряде сфер, среди которых нефтехимия и IT-технологии.

Например, Лукашенко обратил внимание на сотрудничество белорусских компаний МАЗ, МТЗ, «Амкадор» и БелАЗ с татарстанским холдингом «Рари-ТЭК».

Ранее Inkazan.ru сообщала, что Минниханов провёл встречу с новым генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом.