Президент Татарстана прибыл в Минск с рабочим визитом

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Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Минск с рабочим визитом, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Президент Татарстана прибыл в Минск с рабочим визитом
  • РИА Новости

В аэропорту его встречали заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Ляшенко и чрезвычайный и полномочный посол России Дмитрий Мезенцев.

На 12 декабря у Минниханова запланирована встреча с президентом Александром Лукашенко и премьер-министром Сергеем Румасом.

Как ожидается, глава Татарстана посетит предприятие БелАЗ и индустриальный парк «Великий камень».

Ранее Inkazan.ru сообщала, что Минниханов провёл встречу с новым генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом.

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