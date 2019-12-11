Президент Татарстана прибыл в Минск с рабочим визитом
- РИА Новости
В аэропорту его встречали заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Ляшенко и чрезвычайный и полномочный посол России Дмитрий Мезенцев.
На 12 декабря у Минниханова запланирована встреча с президентом Александром Лукашенко и премьер-министром Сергеем Румасом.
Как ожидается, глава Татарстана посетит предприятие БелАЗ и индустриальный парк «Великий камень».
Ранее Inkazan.ru сообщала, что Минниханов провёл встречу с новым генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом.