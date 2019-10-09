Глава Татарстана встретился с новым генконсулом Турции в Казани

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Глава Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с новым генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Глава Татарстана встретился с новым генконсулом Турции в Казани
  • РИА Новости

Минниханов поздравил Эрикана с назначением. По его словам, республика всегда поддерживала развитие сотрудничества с турецкими партнёрами.

Он также назвал Турцию одним из ведущих зарубежных партнёров региона. Так, в 2018 году товарооборот между Татарстаном и Турцией составил $314 млн.

О назначении Эрикана стало известно в начале октября. Предыдущий генконсул Ахмет Садык Доган покинул пост летом.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев провёл встречу с Доганом.

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