В Одессе завершили поисковую операцию на месте сгоревшего колледжа

Заместитель мэра Одессы Андрей Котляр заявил о завершении поисковой операции на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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