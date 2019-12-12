В Одессе завершили поисковую операцию на месте сгоревшего колледжа
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Об этом сообщают «Украинские новости».
Отмечается, что работы по ликвидации последствий пожара в колледже продолжаются.
Ранее полиция вручила директору одесского колледжа подозрение в служебной халатности.
Пожар произошёл 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.
Согласно последним данным, в результате возгорания погибли 16 человек.