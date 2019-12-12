Зеленский рассказал о «формуле будущего» Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский обозначил пять элементов «формулы будущего» для Украины: достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие.

Об этом он написал в своей статье «Вперёд и вверх» в спецвыпуске журнала «Новое время» от 12 декабря под названием «Мир в 2020».

«Формула будущего для Украины состоит из пяти составляющих. И первая из них — конечно, мир. Без мира никакого развития быть не может. Поэтому мы не будем тянуть время, не будем ждать, пока мирное решение упадёт нам с небес, пока его принесут нам на блюдечке зарубежные партнёры. Мы хотим мира на наших условиях», — цитирует Зеленского Интерфакс.

По его словам, такой мир заключается в возвращении Украине территорий и людей, прекращении обстрелов и «настоящем, а не фейковом мирном процессе».

Президент отметил, что по указанным направлениям, составляющим «формулу будущего», темп изменений в 2020 году будет только нарастать.

В октябре украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина должна перестать быть страной-проблемой и стать страной-возможностью.