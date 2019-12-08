Экономист оценил договорённость Украины и МВФ о помощи на $5,5 млрд

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT сообщение о том, что Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.

По словам эксперта, то, что делает МВФ, «поддерживает коматозное состояние, но не спасает экономику» страны.

«Примеры многих стран об этом говорят», — отметил Дудчак.

Он выразил мнение, что кредиты Международного валютного фонда могут стать одной из причин усугубления проблемы развития украинской экономики.

В то же время экономист подчеркнул, что если МВФ не будет поддерживать украинскую сторону, то кредиты могут возрасти в цене, заимствования могут стать «слишком дорогостоящими, а рейтинги изменятся», что станет сигналом для международных инвесторов.

«То, что они говорят о том, что их интересует экономический рост и развитие, ещё связано с реструктуризацией долгов, которая проводилась при Порошенко. Любой рост (экономики. — RT), который там будет, хоть более-менее заметный, всё равно будет идти в карман внешних кредиторов», — заключил эксперт.

Ранее МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд.

Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила готовность фонда поддержать политическую программу украинских властей, цель которой — вывести экономику страны на путь более «высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста».