Экономист оценил договорённость Украины и МВФ о помощи на $5,5 млрд
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По словам эксперта, то, что делает МВФ, «поддерживает коматозное состояние, но не спасает экономику» страны.
«Примеры многих стран об этом говорят», — отметил Дудчак.
Он выразил мнение, что кредиты Международного валютного фонда могут стать одной из причин усугубления проблемы развития украинской экономики.
В то же время экономист подчеркнул, что если МВФ не будет поддерживать украинскую сторону, то кредиты могут возрасти в цене, заимствования могут стать «слишком дорогостоящими, а рейтинги изменятся», что станет сигналом для международных инвесторов.
«То, что они говорят о том, что их интересует экономический рост и развитие, ещё связано с реструктуризацией долгов, которая проводилась при Порошенко. Любой рост (экономики. — RT), который там будет, хоть более-менее заметный, всё равно будет идти в карман внешних кредиторов», — заключил эксперт.
Ранее МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд.
Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила готовность фонда поддержать политическую программу украинских властей, цель которой — вывести экономику страны на путь более «высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста».