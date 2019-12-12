Зеленский назвал национальную идею Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что национальная идея Украины заключается в объединении украинцев, чтобы «совершить невозможное».
Зеленский назвал национальную идею Украины
  • © president.gov.ua

Об этом сообщает издание «Новое время».

«Вступая в должность президента, я говорил о том, что наша национальная идея — объединившись, совершить невозможное. Только это позволит выйти на глобальный уровень и разговаривать со всем миром на равных», — написал Зеленский в своей статье «Вперёд и вверх» в спецвыпуске журнала «Новое время» от 12 декабря под названием «Мир в 2020».

По его словам, хотя Украина не может претендовать на глобальное лидерство в размерах территории, военной мощи, объёмах добычи полезных ископаемых, технологиях и промышленном потенциале, страна имеет шанс стать лидером «по темпу позитивных изменений — не только в экономике, но и во всех сферах жизни».

«Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего — самим себе», — подчеркнул президент.

В октябре украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина должна перестать быть страной-проблемой и стать страной-возможностью.

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