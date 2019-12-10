Порошенко предостерёг от возвращения на российский «газовый крючок»

Бывший украинский президент Пётр Порошенко, комментируя итоги нормандского саммита в Париже, предупредил об опасности отказа «Нафтогаза» от исков к «Газпрому» и возвращения Украины на российский «газовый крючок».

Порошенко, в частности, подчеркнул, что обозначенные украинской оппозицией красные линии стали «оберегом» для страны во время встречи в нормандском формате 9 декабря.

«Красные линии, которые обозначило общество, стали для Украины настоящим оберегом на нормандском саммите. Благодарю каждого украинца, который накануне Парижа нашёл время продемонстрировать свою ответственную гражданскую позицию в Киеве и других городах», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что не испытывает эйфории от результатов саммита, который показал, что «короткого пути к миру не существует».

Экс-президент Украины также предупредил, что в ближайшие недели на первый план выйдет решение газовой проблемы с Россией, где нельзя допустить уступок.

«Такое впечатление, что Путина интересовал только газ. Ещё раз подчёркиваю, что отказ от судебных исков к «Газпрому» и возвращение на российский газовый крючок — большая опасность», — заявил Порошенко.

8 декабря, накануне саммита «нормандской четвёрки» в Париже, на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция «Красные линии для Зеленского», инициаторами которой выступили три оппозиционные украинские партии — «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

На пресс-конференции по итогам нормандского саммита украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что появилось больше шансов подписать газовый контракт с Россией на лучших условиях.