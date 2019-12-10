Зеленский оценил вероятность продления контракта на транзит газа

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Президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность продления контракта на транзит газа из России в Европу через Украину с 1 января 2020 года.

«Я уверен, но я не могу что-то говорить, ещё нет договора, но я уверен, что у нас больше шансов его подписать по лучшим условиям, чем до этого обсуждали наши представители, когда были очень сложные встречи», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Париже.

Он отметил, что этому вопросу уделялось много времени на его встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что стороны переговоров по газу, прошедших на полях саммита в нормандском формате в Париже, договорились «продолжать договариваться».

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