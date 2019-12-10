Директор «Нафтогаза» сообщил о переговорах с Россией по газу в Париже
Об этом сообщает «Громадське».
«Про договорённости будут говорить президенты. С нашей стороны мы просто изложили позиции сторон, и на уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться», — сказал он.
По его словам, продолжатся двусторонние переговоры и трёхсторонний формат с участием Еврокомиссии. Он отметил, что лишь после этого станет понятно, «будет соглашение или нет».
Также он заявил, что украинская сторона не намерена отказываться от требований по компенсации в рамках споров с «Газпромом».
«Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументированно объяснили, почему наша позиция по необходимости выполнения арбитражей действительно законна и почему решения арбитражей окончательны и обязательны для выполнения», — отметил Витренко.
Ранее сообщалось, что Витренко и министр энергетики Украины Алексей Оржель вошли в делегацию украинского президента Владимира Зеленского.