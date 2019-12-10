Директор «Нафтогаза» сообщил о переговорах с Россией по газу в Париже

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что стороны переговоров по газу, прошедших на полях саммита в нормандском формате в Париже, договорились «продолжать договариваться».

Об этом сообщает «Громадське».

«Про договорённости будут говорить президенты. С нашей стороны мы просто изложили позиции сторон, и на уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться», — сказал он. 

По его словам, продолжатся двусторонние переговоры и трёхсторонний формат с участием Еврокомиссии. Он отметил, что лишь после этого станет понятно, «будет соглашение или нет».

Также он заявил, что украинская сторона не намерена отказываться от требований по компенсации в рамках споров с «Газпромом».

«Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументированно объяснили, почему наша позиция по необходимости выполнения арбитражей действительно законна и почему решения арбитражей окончательны и обязательны для выполнения», — отметил Витренко.

Ранее сообщалось, что Витренко и министр энергетики Украины Алексей Оржель вошли в делегацию украинского президента Владимира Зеленского.

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