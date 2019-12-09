Глава Минэнерго Украины поехал на нормандский саммит вместе с Зеленским
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Об этом заявил замруководителя офиса главы Украины Кирилл Тимошенко.
«Относительно делегации: знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что завышенные ожидания от нормандского саммита в Париже могут оставить «послевкусие разочарования».
9 декабря в Париже, в Елисейском дворце должен пройти саммит в нормандском формате. В нём примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, российский лидер Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.