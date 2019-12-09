Глава Минэнерго Украины поехал на нормандский саммит вместе с Зеленским

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Министр энергетики Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко вошли в делегацию украинского президент Владимира Зеленского, которая отправилась на нормандский саммит в Париж.
Глава Минэнерго Украины поехал на нормандский саммит вместе с Зеленским
  • ©mpe.kmu.gov.ua

Об этом заявил замруководителя офиса главы Украины Кирилл Тимошенко.

«Относительно делегации: знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что завышенные ожидания от нормандского саммита в Париже могут оставить «послевкусие разочарования».

9 декабря в Париже, в Елисейском дворце должен пройти саммит в нормандском формате. В нём примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, российский лидер Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

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