Песков: любой отход от «Минска-2» чреват хаосом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о готовности лидеров стран «нормандской четвёрки» к компромиссам по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и предупредил о возможном хаосе в случае отхода от «Минска-2».

«Нормандская четвёрка» готова к компромиссам по урегулированию на Украине, но любой отход от «Минска-2» чреват хаосом», — сказал Песков.

Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» сдвинула с мёртвой точки процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Также Путин по итогам саммита в нормандском формате в Париже заявил о безальтернативности выполнения Минских соглашений.

На нормандском саммите в Париже лидеры России, Украины, Германии и Франции приняли итоговое коммюнике, в котором обозначены три пункта — «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений Минских соглашений» и «Продолжение».

Согласно ему, Минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в нормандском формате.

О том, как прошёл саммит в нормандском формате, — в материале RT.