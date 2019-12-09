В рамках нормандского саммита обсудят формулу Штайнмайера
- РИА Новости
«Это будет частью переговоров в Париже», — приводит Интерфакс её слова.
В октябре все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
Формула Штайнмайера предполагает предоставление Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
Саммит в нормандском формате должен пройти 9 декабря в Елисейском дворце.
Подробнее о саммите — в материале RT.