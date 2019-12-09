Киев назвал нормандский саммит «дипломатическим наступлением Украины»

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что нормандский саммит является «дипломатическим наступлением Украины».
Киев назвал нормандский саммит «дипломатическим наступлением Украины»
  • РИА Новости

Об этом он сказал ТСН.

«Я вижу, что сама встреча в нормандском формате — это дипломатическое наступление Украины, потому что три года ничего не происходило. Вот все хотели наступление, это оно и есть», — сказал он.

Кулеба также добавил, что переговоры будут сложными, ведь президент Украины Владимир Зеленский имеет ряд красных линий.

Ранее сообщалось, что двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдёт после завершения переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки».

9 декабря в Париже в Елисейском дворце должен пройти саммит в нормандском формате. В нём примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, российский лидер Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

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