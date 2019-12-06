В ФРГ рассказали о продолжительности заседания «нормандской четвёрки»

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Представительница немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что рабочее заседание «нормандской четвёрки», как предполагается, продлится три часа.
В ФРГ рассказали о продолжительности заседания «нормандской четвёрки»
  • Reuters

Об этом сообщает «Укринформ».

«Рабочее заседание в четырёхстороннем формате должно начаться в 16:00 (18:00 мск). Общая конференция запланирована на 19:00 (21:00 мск)», — сказала она.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев рассказал о трёх целях, которых будет добиваться Зеленский на нормандском саммите.

9 декабря в Париже, в Елисейском дворце должен пройти саммит в нормандском формате. В нём примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, российский лидер Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

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