В ФРГ рассказали о продолжительности заседания «нормандской четвёрки»

Представительница немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что рабочее заседание «нормандской четвёрки», как предполагается, продлится три часа.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Рабочее заседание в четырёхстороннем формате должно начаться в 16:00 (18:00 мск). Общая конференция запланирована на 19:00 (21:00 мск)», — сказала она.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев рассказал о трёх целях, которых будет добиваться Зеленский на нормандском саммите.

9 декабря в Париже, в Елисейском дворце должен пройти саммит в нормандском формате. В нём примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, российский лидер Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.