Экс-президент Украины Пётр Порошенко, комментируя планы Киева отделить Донбасс стеной при отсутствии прогресса на нормандском саммите, призвал вместо этого начать строительство заграждений на границе с Россией.

«Какую стену? Стену, когда Украина сама отказывается от своих территорий. К чему это приведёт? К отмене санкций против России... Мой совет — стройте стену на границе с Россией», — приводит его слова в ходе телемарафона «Красные линии» Интерфакс-Украина.

По мнению Порошенко, Германия и Франция будут поддерживать интересы Украины только при условии готовности Киева самостоятельно себя защитить.

Ранее помощник украинского лидера Андрей Ермак рассказал, что план Б Киева состоит в том, чтобы построить стену на границе с Донбассом и «жить дальше».

Украинский президент Владимир Зеленский при этом уточнил, что на встрече в нормандском формате будет обсуждать возвращение контроля над госграницей с Россией в Донбассе.